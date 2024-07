Internacional aposta em semana cheia para recuperar lesionados

Roger Machado espera contar com retornos de lesionados no Internacional (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 14:40 • Porto Alegre (RS)

Depois de quatro meses, o Internacional volta a ter uma semana cheia de treinamentos. Eliminado da Copa do Brasil, o Colorado entra em campo somente no domingo (4), quando encara o Palmeiras. Para o confronto, o clube espera contar com a recuperação de alguns jogadores.

A expectativa é de que Roger Machado possa ter o retorno de quatro atletas. Wanderson, que ficou de fora das últimas rodadas devido à fadiga, já está em fase de retreinamento e deve reaparecer na lista de relacionados. O mesmo acontece com Lucca. Na última semana, o atacante teve um desconforto e não jogou contra o Rosario Central.

Já Vitão, que teve uma lesão muscular grau I, é cotado para retornar. O zagueiro já corre no gramado do CT de Alvorada e pode voltar contra o Palmeiras. Thiago Maia está na mesma situação. Lesionado há mais de mês, o volante também apareceu correndo no campo e pode ser novidade no time.

As situações de Fernando e Aránguiz são mais complicadas. Lesionados, os dois ainda não têm prazo de retorno. Já Alan Patrick fica de fora por, ao menos, dois meses.

O Internacional encara o Palmeiras no domingo (4), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h, no Beira-Rio. No primeiro turno, o Colorado venceu por 1 a 0, fora de casa.