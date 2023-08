Almería x Real Madrid: odds, estatísticas e informações da 2ª rodada da La Liga

Pela segunda rodada da La Liga, o Almería recebe o Real Madrid na tarde deste sábado (19), às 14h30. Na estreia, os merengues venceram, enquanto os mandantes foram derrotados. Na Lance! Betting, as odds estão a todo vapor, com o Real Madrid muito favorito a vencer a partida: 1.38, até o momento.



