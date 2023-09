Faltam 45 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos. Pensando nisso, o Lance! Olímpico preparou dois novos programas de aquecimento para a competição: "Curiosidades do Pan" e "TBT do Pan". No primeiro, serão apresentados fatos inusitados e, como o próprio nome sugere, que ocorreram na história do torneio. No segundo, relembraremos grandes feitos de atletas brasileiros.