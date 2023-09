A masterclass será um aperitivo do curso exclusivo “Gestor de Futebol: Os desafios de uma função”, que terá o objetivo de desvendar o trabalho no dia a dia do esporte mais amado do Brasil.



+ Lance! e Felipe Ximenes se unem para lançamento de curso sobre gestão no futebol



O que você vai aprender na masterclass?



► O que fazer quando o time está passando por um momento de crise?



► Como um gestor pode influenciar o desempenho da equipe?



► Como as redes sociais impactam a relação entre fãs, jogadores e gestores?



+ Bastidores do futebol: como são as negociações entre gestor e jogador?



► Como funciona o pós-carreira de um atleta?



► Qual o impacto da liderança dentro do vestiário?