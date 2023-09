O Lance! apresentou recentemente ao mercado o novo posicionamento do portal, iniciado com a adoção da atual identidade visual, tom de voz e o conceito “Uma exclamação muda tudo!”. Além disso, retomou a editoria Lance! Biz, voltada para os negócios do esporte; lançou a plataforma on-line de apostas, Lance! Betting, em parceria com a Eyas Gaming; e estreia na próxima terça-feira (19/09) a vertical de educação, com uma masterclass em parceria com o executivo de futebol Felipe Ximenes.