- Você troca ideia com o Rômulo, e o cara é extremamente estudioso de futebol, com a vivência ainda no futebol. Ele vai ter muita vantagem lá na frente, quando ele parar de jogar. Com certeza vai continuar no futebol - disse Ronaldo Fenômeno, gestor da SAF do Cruzeiro, durante uma live com o goleiro Rafael Cabral.