O Grêmio encerrou a primeira fase do Campeonato Gaúcho de forma positiva. Além de ter goleado o Guarany e Bagé por 4 a 1, promoveu a estreia de Diego Costa, que marcou de falta na tarde deste sábado (2), na Arena do Grêmio. Também foram destaques Pavón, que marcou dois, e Geromel. Nas redes sociais, os torcedores gremistas ficaram eufóricos com o novo jogador.