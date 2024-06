Internacional leva vantagem em clássicos contra o Grêmio fora de Porto Alegre

Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 22/06/2024 - 15:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Grêmio e Internacional escrevem, neste sábado (22), às 17h30, mais um capítulo da história do clássico Gre-Nal. Desta vez, o palco será o Couto Pereira, em Curitiba, por conta da crise vivida por Porto Alegre. Este será, inclusive, o clássico disputado mais longe da capital gaúcha. Confira os detalhes!

Gre-Nal fora de Porto Alegre

Disputando jogos fora de Porto Alegre, o Internacional leva larga vantagem, com sete vitórias em 13 jogos. O Grêmio venceu três vezes e as outras três terminaram empatadas. O primeiro clássico disputado fora da capital, aconteceu em 1962, no Estádio Waldemar Fetter, em Rio Grande. O último aconteceu na pandemia, em Caxias do Sul, no Centenário, e também deu Grêmio, por 1 a 0. Confira!

Grêmio 2 x 1 Grêmio — 07/09/1962 — amistoso — Waldemar Fetter, em Rio Grande/RS

Internacional 1 x 0 Grêmio — 19/04/1964 — amistoso — Plátanos, em Santa Cruz do Sul/RS

Grêmio 0 x 0 Internacional — 21/03/1965 — amistoso — Baixada Rubra, em Caxias do Sul/RS

Grêmio 0 x 0 Internacional — 21/06/1992 — amistoso — Colosso da Lagoa, em Erechim/RS

Grêmio 1 x 2 Internacional — 04/04/2004 — Campeonato Gaúcho — Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves/RS

Grêmio 1 x 2 Internacional — 08/02/2009 — Campeonato Gaúcho — Colosso da Lagoa, em Erechim/RS

Internacional 1 x 0 Grêmio — 31/01/2010 — Campeonato Gaúcho — Colosso da Lagoa, em Erechim/RS

Grêmio 2 x 1 Internacional — 30/01/2011 — Campeonato Gaúcho — Atílio Paiva, em Rivera (Uruguai)

Internacional 2 x 1 Grêmio — 03/02/2013 — Campeonato Gaúcho — Colosso da Lagoa, em Erechim/RS

Internacional 2 x 1 Grêmio — 24/02/2013 — Campeonato Gaúcho — Centenário, em Caxias do Sul/RS

Internacional 2 x 2 Grêmio — 20/10/2013 — Campeonato Brasileiro — Centenário, em Caxias do Sul/RS

Internacional 4 x 1 Grêmio — 13/04/2014 — Campeonato Gaúho — Centenário, em Caxias do Sul/RS

Internacional 0 x 1 Grêmio — 22/07/2020 — Campeonato Gaúcho — Centenário, em Caxias do Sul/RS

Por que o Grêmio escolheu o Couto Pereira?

A principal razão para a mudança é a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, impactando severamente as instalações do clube. Segundo informado através de nota oficial, o Tricolor queria manter os jogos em Porto Alegre, mas as circunstâncias tornam isso inviável.

Outro fator determinante foi a exigência da Conmebol, para jogos de Libertadores, por estádios que estejam a até 150 quilômetros de um aeroporto internacional em operação. Esta e outras obrigações só podem ser atendidas por estádios localizados em outros estados. O Estádio Couto Pereira, portanto, foi escolhido por atender todos os requisitos necessários para a realização de jogos internacionais.

Mandante do jogo do primeiro turno do Brasileirão, o Grêmio propôs que o clássico contra o Internacional fosse disputado em campo neutro. No segundo turno, com mando do Colorado, a prática seria repetida.

Contudo, os rivais não entraram em acordo, e o Inter preferiu manter o duelo do segundo turno marcado para o Beira-Rio. Com isso, o Grêmio se viu na obrigação de utilizar o Couto Pereira, sua casa atual.

Estatísticas gerais de Grêmio x Internacional

O confronto entre Grêmio e Internacional já aconteceu em 223 oportunidades, com 69 vitórias do Imortal, 83 empates e 71 vitórias do Internacional. Pelo Brasileirão, são 64 jogos, com 24 vitórias do Grêmio, 18 empates e 22 vitórias do Internacional.

Os times também já se enfrentaram na Libertadores, com uma vitória do Imortal e um empate, na Copa do Brasil, com dois empates, na Copa Sul-Americana, com uma vitória para cada lado e dois empates e pelo Gauchão, em 139 oportunidades.

Ali, a vantagem também é do Internacional, com 45 vitórias, 51 empates e 43 vitórias. No último encontro, vitória do Colorado por 3 a 2, no Gauchão de 2024.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X INTERNACIONAL

BRASILEIRÃO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 22 de junho de 2024, às 17h30

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Alex dos Santos (SC)

📺 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Du Queiroz, Dodi e Carballo; Pavón, JP Galvão e Galdino.

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Robert Renan; Bruno Henrique e Fernando; Wesley, Hyoran e Wanderson; Alario