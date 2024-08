Walter é apresentado em novo clube e chega à marca impressionante na carreira

Walter na apresentação pelo Rolim de Moura, de Rondônia (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 21:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Walter foi apresentado no último final de semana pelo Rolim de Moura, da segunda divisão do Campeonato Rondoniense. A equipe é a 19ª da carreira do jogador, que nos últimos anos tem somado passagens breves pelos clubes que defendeu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De 2021 até agora, o jogador vestiu as camisas de Vitória, São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados, Pelotas e São Borja. O jogador de 35 anos chega para reforçar o clube na decisão do torneio, contra o Guaporé, nos dias 10 e 13 de setembro, no estádio Cassolão.

Andarilho da bola, Walter teve passagens mais consistentes nos clubes na última década. Após se destacar pelo Internacional, foi contratado pelo Porto-POR. Na volta ao Brasil, o jogador defendeu Cruzeiro, Goiás, Athletico Paranaense, Fluminense, Atlético-GO, Paysandu e CSA.

Ao longo da carreira, em que lutou contra o próprio peso nos últimos anos, Walter conquistou 10 títulos, dentre eles: Liga Europa, Campeonato Português, Taça de Portugal, Supertaça de Portugal, Libertadores, Brasileirão Série B, Campeonato Paranaense, Goiano e Gaúcho.