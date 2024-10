Vitória vence RB Bragantino e recoloca Corinthians na zona de rebaixamento

Everaldo celebrando o gol da vitória contra o RB Bragantino (Foto Victor Ferreira-ECV)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 10:37 • Rio de Janeiro

O Vitória venceu o RB Bragantino por 1 a 0 no Barradão neste sábado (19). Com o triunfo, o Leão da Barra deixa o Z4 do Campeonato Brasileiro, e coloca o Corinthians de volta a zona de rebaixamento.



Em um confronto com poucas chances, o Vitória conseguiu ser eficiente e conquistou três pontos importantíssimos na luta contra a degola. O único gol da partida foi marcado por Everaldo, aos 32 minutos do segundo tempo.



A partida começou em ritmo lento, com o Vitória tendo mais posse de bola, mas enfrentando dificuldades para superar o bloqueio defensivo imposto pelo Bragantino.

O Red Bull Bragantino, pouco agressivo no início, também não conseguiu de fato criar construir grandes oportunidades para ameaçar o time baiano. O jogo só teve uma reviravolta após um erro defensivo. O zagueiro Neris, do Vitória, recuou mal a bola para o goleiro Lucas Arcanjo, permitindo que Ivan Cavaleiro roubasse a bola dentro da área. Contudo, Cavaleiro não conseguiu chutar com precisão, desperdiçando a chance de abrir o placar.



Na segunda etapa, a partida ficou mais acelerada com os dois times alternando ataques. O gol da vitória veio aos 32 minutos: Carlos Eduardo fez um belo cruzamento pela direita, e Everaldo, livre na marcação, tocou para o gol.

Nos minutos finais, o RB Bragantino pressionou em busca do empate, mas não conseguiu empatar. Muita festa ao final do jogo, e a torcida do Leão continua acreditando na reação do time baiano.

O próximo desafio do Vitória será contra o Fluminense, no sábado (dia 26), às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Red Bull Bragantino enfrenta o Botafogo às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.



✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X BRAGANTINO

30ª RODADA- BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

Escalação: VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Machado), Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Jean Mota (Everaldo) e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Carlos Eduardo) e Janderson (Zé Hugo). Técnico: Thiago Carpini.

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Andres Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido; Jadsom Silva (Raul), Lucas Evangelista (Artur Sousa) e Lincoln (Eric Ramires); Vitinho, Henry Mosquera (Juninho Capixaba) e Ivan Cavaleiro.. Técnico: Pedro Caixinha.

GOL - Everaldo, aos 32 minutos do segundo tempo.CARTÕES AMARELOS - Neris e Wagner Leonardo (Vitória); Jadsom Silva (RB Bragantino).

🟨 Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG