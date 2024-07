Roger Machado aceita proposta do Inter e deixa o Juventude

Roger Machado é o novo treinador do Internacional (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 11:04 • Porto Alegre (RS)

O Juventude informou na manhã desta quarta-feira (17), que Roger Machado não comanda mais a equipe principal do Papo. O técnico aceitou a proposta do Internacional e será o substituto de Eduardo Coudet.

Preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques deixaram o Alfredo Jaconi e seguem o mesmo destino do técnico.

Roger esteve à frente do Juventude na última terça-feira (16), no empate com o Atlético-MG, pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida foi disputada em Brasília, visto que o clube gaúcho vendeu o mando de campo de duas partidas.

Após o jogo, o técnico confessou na coletiva de imprensa, que o Internacional entrou em contato, mas negou o acerto e chegou a dizer que o Juventude estudaria uma valorização.

- Houve um contato que o clube foi comunicado do processo antes de se dar um outro passo. Depois disso, evoluiu, parou e, neste momento, eu sou o treinador do Juventude e estou muito feliz aqui. Não houve acerto até esse momento, eu sei que o clube está buscando fazer um esforço para valorizar a minha permanência. E isso, sem dúvida nenhuma, no momento de tomar a decisão, pesa muito. A sequência do trabalho, o ambiente, os atletas. Isso também faz o profissional refletir - admitiu Roger.

Desde a saída de Eduardo Coudet, após derrota para o próprio Juventude de Roger, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio, o clube Colorado estava sendo comandado pelo auxiliar Pablo Fernandez.

Veja o comunicado do Juventude:

O Esporte Clube Juventude informa que Roger Machado está deixando o cargo de treinador da equipe principal. Junto a ele, também deixam o estádio Alfredo Jaconi o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques.

O Esporte Clube Juventude destaca e agradece o empenho dos profissionais ao longo dos últimos meses.