Por que a Lazio preferiu o São Paulo ao Flamengo na negociação por Marcos Antônio?

Rubro-Negro tinha conversas encaminhadas para contar com o meio-campista, mas negociação estagnou (Foto: Divulgação/Lazio)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 15:59 • Rio de Janeiro

O São Paulo encaminha a contratação do volante Marcos Antônio, da Lazio, que também interessava o Flamengo. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, um dirigente do clube italiano explicou o não fechamento do negócio com o Rubro-Negro.

Segundo a imprensa italiana, os Azuis-celestes desejam vender o jogador, que tem contrato até junho de 2027, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,4 milhões, na cotação atual).

- Eles apenas falavam os números. Nunca nos enviaram um papel timbrado do clube. Era apenas através dos empresários e na palavra. O São Paulo botou no papel, aceitamos, ele (jogador aceitou) e fechou. Foi isso. - afirmou o dirigente da Lazio.

Jogador negociado com o São Paulo também interessa ao Flamengo (Foto: Marco Rosi / Lazio)

A informação da tentativa do Tricolor de atravessar a negociação foi dada, inicialmente, pelo 'UOL', e confirmada pelo Lance!. O time italiano deseja vender o jogador de 24 anos, enquanto o clube do Morumbi tenta um empréstimo com opção de compra, mas as partes ainda não chegaram a um acordo para fechar o negócio.

Marcos Antônio chegou à Lazio em 2022, mas não não conseguiu se firmar no futebol italiano e teve passagem curta no clube, com apenas 22 jogos. Na última temporada europeia, foi emprestado ao PAOK, da Grécia.