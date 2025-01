A partir desta segunda-feira (27), o Lance! terá a estreia de sua nova coluna: "Pitaco do Guffo". O jornalista e grande apaixonado por futebol Gustavo Fogaça "Guffo", vai publicar suas análises táticas e a visão única de quem respira o esporte para os leitores.

Com uma trajetória que vai de atleta de basquete a especialista em futebol, Guffo sempre teve a curiosidade de entender o jogo em sua essência.

- O futebol é simples, mas é complexo - diz Guffo, resumindo sua filosofia de análise.

Ao longo dos anos, Guffo se formou como analista de desempenho, tirou licenças da CBF e se deparou com a grande lacuna no jornalismo esportivo brasileiro: a falta de uma abordagem técnica e detalhada sobre o futebol.

- Percebi que, no Brasil, pouco se falava sobre como o futebol é realmente jogado e como os profissionais da bola pensam. Foi isso que me motivou a levar essa análise ao torcedor.

No Lance!, Guffo chega para fazer a diferença, trazendo seus conhecimentos, mas sempre de forma acessível.

- Quero que a análise tática sirva de ponto de partida para que o torcedor tire suas próprias conclusões e compartilhe com os amigos. Meu objetivo é simplificar o jogo, sem perder a profundidade.

A coluna será uma combinação de gráficos, dados, vídeos e, claro, aquele olhar clínico que só quem tem anos de experiência no esporte consegue oferecer. Ao ser questionado sobre sua missão, Guffo destacou que vê uma enorme necessidade de conteúdos mais profundos, que falem de futebol com leveza e conhecimento.

- O torcedor brasileiro está cansado da superficialidade. Acredito que o Lance! seja o lugar perfeito para trazer esse tipo de conteúdo.

No "Pitaco do Guffo", o leitor vai encontrar muito mais do que apenas uma análise do jogo. Será uma verdadeira jornada, onde o futebol será tratado com respeito, inteligência e, claro, com a emoção de quem vive e respira o esporte.

- O futebol é a nossa grande paixão, e é essa paixão que quero compartilhar com os leitores.