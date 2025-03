Lembra dele? Leandro Damião é anunciado por clube brasileiro

Leandro Damião, ex-Seleção Brasileira, foi anunciado pelo Blumenau Esporte Clube, na última sexta-feira (14), e está de volta aos gramados. Sem clube desde julho de 2024, quando saiu do Coritiba, o jogador irá disputar o futebol brasileiro de várzea. Com 35 anos, o centroavante tem passagem pelo Flamengo, Internacional e Cruzeiro, além de já ter vestido a Amarelinha.

Leandro Damião acumula mais de 500 jogos e 200 gols na carreira, com passagens importantes nos clubes que integrou. Em 2012, recebeu a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres e foi o artilheiro da seleção brasileira na competição. O jogador é o 4º maior artilheiro do Brasil em Olimpíadas, ficando atrás apenas de Neymar, Romário e Bebeto.

Leandro Damião, jogador de futebol, recebendo medalha na Olimpíada de Londres. (Foto: Reprodução)

Na rede social oficial do clube, o Blumenau celebrou a contratação do camisa 9 e fez nove posts durante a semana para anunciar a chegada do jogador.

"Do topo do futebol mundial à essência da várzea. Camisa 9 da maior seleção do mundo, destaque em clubes como Internacional, Flamengo e Cruzeiro, mais de 500 jogos como profissional e mais de 200 gols na carreira. Mas a origem nunca se apaga. Agora, o artilheiro retorna às raízes para vestir o manto mais pesado da várzea. A história continua." Publicou o Blumenau, no Instagram

Na estreia de Damião pelo clube também na última sexta (14), o Blumenau enfrentou o Jardim Cláudia e foi vitorioso na partida por 1x0. O novo contratado foi o destaque da partida.

"Fico feliz de ter estreado com vitória, participado novamente de um jogo de várzea após 20 anos" - Disse Damião, em entrevista para o Instagram do clube