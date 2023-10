As Sereias da Vila e as Tricolores foram responsáveis pela segunda e terceira melhor campanha na fase inicial, respectivamente. As Palestrinas foram as últimas a garantir uma vaga no mata-mata, ficando na quarta colocação. As são-paulinas e as palmeirenses tentam levantar a taça pela terceira vez, enquanto as meninas da Vila Belmiro, maiores vencedoras do torneio, buscam sua quinta taça.