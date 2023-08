>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



Contratado para o segundo semestre, o jovem centroavante Iago Honorato entrou na segunda etapa, deu assistência para o segundo gol gremista e converteu sua penalidade na disputa. Na sua avaliação, a postura e qualidade demonstrada no confronto precisa servir como base para a equipe do Ceará sonhar com metas cada vez mais ambiciosas:



- É um clube com muito investimento e estrutura. Cheguei aqui, fui bem recebido e encontrei velhos conhecidos. Tenho certeza que vamos trabalhar duro em busca dos nossos objetivos na Copa do Brasil (Sub-20). Tenho certeza que, se jogarmos da mesma forma que enfrentamos o Fluminense, podemos ir longe na competição.



Enquanto a vaga para o torneio nacional foi conquistada após o Grêmio Pague Menos vencer o Campeonato Cearense Sub-20 de 2022, tendo eliminado Ceará e Fortaleza, a história de como Honorato chegou até aqui é diferente. No primeiro semestre, ele disputou a mesma competição pelo Guarany de Sobral, onde marcou sete gols em oito jogos - simplesmente todos os tentos marcados pelo time de Sobral no campeonato.



Apesar do desempenho espetacular, o sonho durou pouco, já que o Guarany foi eliminado das competições da Federação Cearense de Futebol (FCF) após sofrer dois WOs em nível profissional. Com isso, Honorato quer escrever um novo capítulo:



- Fico feliz pelo Cearense que fiz e acredito também que a confiança pra fazer mais gols aumenta com o reconhecimento do Pague Menos. Vou continuar trabalhando com humildade e pés no chão para que Deus possa me abençoar em mais uma competição e ganhar mais destaque no futebol.



O Grêmio Pague Menos volta a jogar pela Copa do Brasil Sub-20, no dia 30 de agosto, quando enfrenta o Bahia. Diferente da primeira fase, o torneio passa a ter compromissos de ida e volta. Enquanto o embate de ida será fora de casa, o retorno acontece no Ceará, em 6 de setembro.