Ferroviária lança uniforme em homenagem ao Outubro Rosa

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 11:20 • São Paulo (SP)

A Ferroviária lançou nesta sexta-feira (4) um uniforme em homenagem à campanha do Outubro Rosa, que alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A camiseta cor de rosa será uma pela primeira vez pelas Guerreiras Grenás na estreia da equipe na Libertadores Feminina, nesta sexta (4), no jogo contra o Independiente Dragonas, às 18h30.

O uniforme rosa é uma edição limitada, fruto de uma parceria entre a equipe feminina da Ferroviária e a Lupo Sport. Ele será comercializado por R$ 249,90 e todo o valor arrecadado com as vendas será revertido à LACCA (Liga Araraquarense de Combate ao Câncer).

Outras equipes também aderiram ao movimento de conscientização

No início da semana, outras equipes do futebol brasileiro, como Santos, Flamengo e Fluminense, também lançaram camisas em homenagem ao Outubro Rosa. Os modelos do Peixe e do Fluminense são fabricadas pela Umbro e fazem parte de uma parceria com a Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama).

Já ao do Flamengo foi feita em parceria com Braziline e o INCAvoluntário pelo segundo ano seguido.

Todas as camisas terão parte de suas arrecadações revertidas para a causa e podem ser encontradas tanto no das fabricantes quanto nas lojas oficiais dos clubes.