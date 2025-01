Empate sem gols mantém o Guarani na liderança do Grupo B do Paulistão

O Guarani visitou o Inter de Limeira na tarde deste sábado (18) no estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, e saiu de lá com um empate sem gols. Apesar do placar morno, o resultado foi importante para manter o Guarani na ponta do Grupo B do Paulistão 2025. O time de Limeira fez sua estreia na competição e está no Grupo A.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

O Bugre tem quatro pontos e está à frente do Santos, que tem um ponto mas ainda joga na rodada. O Peixe enfrenta a grande rival do Guarani, a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na noite deste domingo. Um resultado positivo do rival ou o empate mantém a equipe na ponta do seu grupo.

Guarani e Inter de Limeira ficaram no 0 x 0 pela 2ª rodada do Paulistão. (Foto: Reprodução/Instagram/@guaranifc_oficial)

No duelo contra a Inter de Limeira, o Guarani foi um pouco superior ao longo do jogo, terminando os 90 minutos com mais posse de bola. Na parte ofensiva, a partida foi aberta e as duas equipes terminaram com um número alto de finalizações, 12 a 10 para a equipe de Campinas.

continua após a publicidade

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o São Paulo no MorumBis, em um confronto que deve marcar a estreia do time principal do Tricolor após a pré-temporada nos Estados Unidos. A estreia, que seria contra a própria Inter de Limeira, foi adiada para o dia 10 de fevereiro, enquanto a segunda rodada, contra o Botafogo-SP, será com o elenco misto. Parte dos jogadores que já retornaram dos EUA e outros nomes do sub-20 da equipe.

A bola rola na quarta-feira (23), às às 19h30, no MorumBis. A Inter de Limeira entra em campo um dia antes, na terça-feira (21), diante do Novorizontino, às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.