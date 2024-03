De volta a seu estádio, Avaí terá entrada gratuita para mulheres em jogo decisivo do Catarinense

Leão da Ilha promove ações no mês da mulher (Foto: Avaí FC/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 12:30 • Florianópolis (SC)

O Avaí volta a campo no próximo sábado (16) para enfrentar o Joinville, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense, e conta com a presença massiva de mulheres. Na primeira partida em casa após o dia 8 de março, o clube vai fazer uma série de ações para homenagear as torcedoras do Leão da Ilha.

Para começar, as avaianas poderão acompanhar a partida de graça no setor H do estádio da Ressacada. Para isso, é preciso fazer o cadastro no site. A ação está limitada a 400 ingressos e é preciso estar com a camisa do Avaí no dia da partida. Nos demais setores, haverá também uma promoção para comprar dois ingressos com 50% de desconto.

Na entrada do time em campo, somente meninas vão acompanhar os jogadores. No intervalo, na tradicional ação de cobrança de pênaltis contra o mascote, mulheres serão selecionadas para participar e poderão ganhar prêmios. Haverá também um sorteio para participar do “Ressacada Experience”, que é um tour pelo estádio que termina nos vestiários e será exclusivo às sócias.

Para fechar, haverá uma ação no camarote Rooftop, que é o principal do estádio. Serão sorteadas 20 mulheres sócias do Avaí, que poderão acompanhar gratuitamente a partida no local, com um acompanhante.

- Para nós, é uma grande alegria poder voltar à Ressacada. Faremos diversas ações para lembrar a importância das nossas torcedoras. No último fim de semana já homenageamos algumas mulheres, que tiveram seus nomes estampados nas camisas dos atletas. Elas merecem todo o respeito e todas as homenagens que fizermos ainda será pouco - afirmou o presidente do Avaí, Julio Cesar Heerdt.

Leão da Ilha promove ações com torcedoras no mês das mulheres (Foto: Avaí FC/Divulgação)

A expectativa é de grande público para empurrar a equipe, que precisa vencer o Joinville para garantir vaga na semifinal da competição. O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1 e, em caso de novo empate,