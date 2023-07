- Teremos dois times difíceis pela frente. O Cordino está há três jogos sem perder. Já o Fluminense-PI vai querer se reabilitar e subir na tabela. São dois adversários complicados. Usaremos esse jogos não só para adquirir mais entrosamento, mas também como uma forma de preparação para a segunda fase- disse.



O Ferroviário receberá o time do Cordino neste domingo, às 17h, em casa. No final de semana seguinte, encerra a sua participação no Grupo B no confronto diante do Fluminense-PI, fora de seus domínios.