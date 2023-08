Cazares já atuou por três clubes brasileiros: Atlético-MG, Corinthians e Fluminense. Após sua passagem pelo clube carioca, ele foi para o Metalist, da Ucrânia. O jogador de 31 anos, no entanto, não atuou pelo time, em função da Guerra com a Rússia, e foi emprestado para o Independiente, da Argentina. Agora, ele chega ao Coelho com contrato de produtividade até o fim de 2023.