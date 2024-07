Athletico volta a vencer e manda o Cuiabá para a zona de rebaixamento do Brasileirão

Foto: Gustavo Oliveira / Athletico







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 21:00 • São Paulo (SP)

O Athletico venceu o Cuiabá na noite deste domingo (28), na Arena Pantanal, por 2 a 1, pela 20ª rodada do Brasileirão, e segue em oitavo lugar na competição, com 28 pontos. mas tem dois jogos a menos. O time da casa, por sua vez, amargou sua segunda derrota seguida e voltou para a zona de rebaixamento, com apenas 17 pontos. Os gols do Furacão foram marcados por Julimar e Di Yorio, nos acréscimos. Deyverson diminuiu no último minuto do jogo.

O que vem por aí?

Na próxima quinta-feira (31), o Athletico recebe o RB Bragantino, às 19h, na Ligga Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Dourado, por sua vez, descansa no meio da semana e só volta a campo no sábado (3), às 16h, para enfrentar o Vitória, no Barradão, pela 21ª rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 ATHLETICO

BRASILEIRÃO - 20ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, no Mato Grosso (MT)

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

🚩 Assistentes: Hugo Savio Xavier e Gizeli Casaril

🖥️ VAR: Diego pombo Lopez

⚽ ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves e Rikelme; Lucas Mineiro, Denilson e Max; André Luís, Derik Lacerda, Deyverson e Isidro Pitta.

ATHLETICO (Técnico: Martín Varini)

Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Zapelli; Julimar, Canobbio (Christian) e Di Yorio (Mastriani).