Athletico-PR toma virada do Vitória em casa e volta à zona de rebaixamento

De virada, Vitória venceu o Athletico-PR por 2 a 1, na Ligga Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 20:33 • Curitiba (PR)

A noite não terminou bem para o Furacão na Ligga Arena. De virada, o Vitória venceu o Athletico-PR por 2 a 1, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Julimar, do lado dos mandantes, Alerrandro e Matheusinho para o Leão da Barra.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Furacão retorna à zona de rebaixamento, com 34 pontos e um jogo a menos que o restante. Por outro lado, o Vitória sobe na tabela e chega à 12ª colocação, em briga por classificação para a Copa Sul-Americana.

Como foi o jogo?

O Athletico tentou aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para fazer pressão no Vitória, mas não teve tanto sucesso na partida. O time chegou a tomar o controle das ações nos primeiros 30 minutos do jogo, e abriu o Furacão abriu o placar: Julimar recebeu passe no lado esquerdo e mandou a bola no fundo das redes.

Porém, a vantagem dos mandantes foi por água abaixo rapidamente. 2 minutos depois do gol do Athletico, Alerrandro empatou para o Vitória: Kaíque Rocha falhou, e o atacante apareceu livre na grande área e finalizou no canto do goleiro Mycael.

No segundo tempo, a soberania seguiu com o Furacão, mas não foi o suficiente para vencer o jogo. Em tabelinha entre Lucas Esteves e Alerrandro, Carlos Eduardo recebeu um cruzamento na medida, mas furou; Matheusinho pegou de primeira e virou o jogo para o Vitória na Ligga Arena.

Festa da torcida do Athletico-PR na partida contra o Vitória, na Ligga Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem pela frente?

Agora, o Athletico-PR visita o São Paulo no próximo sábado (9), buscando se livrar do Z-4 do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Vitória recebe o Corinthians no Barradão em confronto direto na segunda metade da tabela.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 2 VITÓRIA

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 2 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

🥅 Gols: Julimar (31'/1°T) para o Athletico-PR; Alerrandro (33'/1°T) e Matheusinho (20'/2°T) para o Vitória

🟨 Cartões amarelos: Willian Oliveira, Lucas Arcanjo e Filipe Machado (VIT); Tomas Cuello (CAP)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Léo Godoy - 41'2°T), João Cruz (Bruno Zapelli - 17'2°T), Erick (Fernandinho - 28'2°T) e Felipinho; Nikão, Julimar (Emersonn - 41'2°T) e Pablo.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcajo; Raúl Cáceres (Willean Lepo 16'2°T), Neris, Edu (Zé Hugo - 28'2°T), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Matheusinho, Ricardo Ryller (Filipe Machado - 16'2°T), Willian Oliveira e Everaldo (Carlos Eduardo - 1'2°T); Alerrandro (Janderson - 28'2°T).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira