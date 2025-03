Ataque racista em jogo da Libertadores Sub-20 gera ação da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou oficialmente à Conmebol a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20. O pedido ocorre após um grave ataque racista contra Luighi, jogador do Palmeiras, durante partida realizada na última quinta-feira (6).

Nesta sexta-feira (7), a CBF formalizou a denúncia enviando um documento exclusivo à Conmebol e, paralelamente, encaminhou o caso à Fifa, exigindo punições rigorosas. A entidade reforça que a violação das normas internacionais de conduta não pode passar impune.

CBF cobra punições severas da Conmebol

Desde 2019, a Fifa adotou um protocolo disciplinar com três etapas para casos de racismo em campo:

Advertência pública solicitando o fim da agressão; Interrupção temporária do jogo caso a conduta persista; Encerramento definitivo da partida, se necessário.

A CBF defende que a Conmebol imponha punições mais severas, como interdição de estádios, exclusão de clubes e até responsabilização criminal dos envolvidos. Segundo a entidade, multas financeiras não são suficientes para combater o racismo no futebol.

Palmeiras pressiona por exclusão do Cerro Porteño

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também anunciou que pretende formalizar um pedido para excluir o Cerro Porteño da competição. Embora a documentação oficial do clube ainda não tenha sido enviada, Leila já conversou com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que colocou a equipe jurídica da entidade à disposição do Palmeiras para auxiliar no caso.

Na sexta-feira, Leila Pereira criticou duramente a Conmebol e convocou os clubes brasileiros a se unirem em defesa de punições mais rígidas. A dirigente chegou a sugerir que times do Brasil poderiam boicotar torneios sul-americanos caso as regras contra o racismo não sejam devidamente aplicadas.

CBF reforça compromisso contra o racismo no futebol

Após o episódio no Paraguai, a CBF divulgou uma nota oficial exigindo “rigor nas punições” por parte da Conmebol. A entidade reiterou a importância de medidas concretas para erradicar o racismo do futebol, indo além de penalidades financeiras e cobrando sanções esportivas exemplares.

O caso segue sob análise da Conmebol e da Fifa, enquanto a pressão de clubes e entidades brasileiras por justiça cresce no cenário internacional.