Nesta sexta-feira (22), às 16h45 (horário de Brasília), o Milan visita a Salernitana no Stadio Arechi, em Salerno, na Itália, jogo válido pela 18ª rodada da Série A Calcio. Os Granatas são os últimos colocados da competição e sonham com a vitória para tentar uma pressão em cima do Hellas Verona, penúltimo colocado. Já os Rossoneros ocupam a terceira colocação (32), atrás da Internazionale (41), líder, e da Juventus (37), vice-líder da competição. Só a vitória interessa ao Milan se ainda almeja o título liga. O jogo terá transmissão do Star+ (streaming).