Relembre a campanha do Real Madrid na Champions League 2023/24

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 06:00 • Madri (ESP)

Maior vencedor da Champions League, o Real Madrid está de volta à final da Champions League após dois anos, em busca da 15ª taça. Com a melhor campanha da fase de grupos - junto ao Manchester City - relembre, no Lance!, a trajetória dos espanhóis ate a final.

FASE DE GRUPOS!

O Real Madrid estreou na competição contra o Union Berlin, em casa, pelo Grupo C. Em uma partida diferente do normal, o time merengue venceu por 1 a 0, com gol de Bellingham nos acréscimos.

A segunda e terceira rodadas foram disputadas longe da Espanha, na Itália, contra o Napoli, e em Portugal, contra o Braga. As partidas terminaram com mais duas vitórias, por 3 a 2 e 2 a 1, respectivamente. Bellingham brilhou novamente, com gol nos dois jogos, com Vini Jr e Rodrygo também balançando as redes.

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid disputou duas partidas seguidas, a volta contra o Braga e Napoli, terminando com mais duas vitórias, em 3 a 0 e 4 a 2, respectivamente, com Bellingham, Vini Jr e Rodrygo como protagonistas da competição.

O último duelo da fase de grupos foi disputado fora de casa, contra o Union Berlin. Com dois gols de Joselu e um de Ceballos, o time de Carlo Ancelotti se classificou às oitavas de final com pontuação máxima (18).

OITAVAS DE FINAL

O adversário da vez foi o RB Leipzig, com o primeiro jogo na Alemanha. Em uma disputa difícil, o Real Madrid não contou com Bellingham, desfalque por lesão no tornozelo. Como substituto, entrou Brahim Díaz, autor do gol da vitória.

No retorno, no Santiago Bernabéu, empate por 1 a 1. No segundo tempo, Vinícius Júnior abriu o placar, mas, logo depois, Orbán deixou tudo igual. No placar agregado, 2 a 1 e classificação aos merengues.

QUARTAS DE FINAL

O confronto mais aguardado da temporada, entre os dois melhores times da Europa, aconteceu de forma prévia na competição. Real Madrid e Manchester City se enfrentaram nas quartas em uma das partidas mais disputadas da temporada.

Na ida, o placar terminou em 3 a 3, com gols de Rúben Dias (contra), Rodrygo e Valverde para os espanhóis, e Bernardo Silva, Foden e Gvardiol para os ingleses.

Na Inglaterra, a disputa se inclinava para a classificação do Manchester City, mas o Real Madrid não se abateu e encontrou o empate no Etihad Stadium, levando a disputa às penalidades. 4 a 3 nos pênaltis e os espanhóis na semifinal.

SEMIFINAL

A penúltima fase teve um duelo de gigantes europeus, em que não tinha favorito. Na ida, na Alemanha, Bayern de Munique e Real Madrid empataram em 2 a 2, com a estrela de Vinícius Júnior brilhando, novamente, com dois gols.

Na volta, na Espanha, a partida que fez o Santiago Bernabéu vir abaixo. O Bayern abriu o placar no segundo tempo, com Alphonso Davies, colocando os bávaros na final. Mas o maior clube da Europa não desistiu e encontrou o empate, aos 43 minutos, com Joselu, que levaria a disputa aos pênaltis. Aos 46', o atacante balançou as redes novamente e colocou os merengues na finalíssima, de forma heróica.

FINAL

Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam neste sábado (1º), no Wembley, em Londres. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

