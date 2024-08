Quando será o sorteio da Champions League?

Saiba as datas do novo formato do maior campeonato entre clubes europeus (Foto: Glyn Kirk/AFP)







Publicada em 14/08/2024

A Champions League está cada vez mais perto de começar. Repleta de novidades, o maior torneio entre clubes europeus tem sorteio marcado e transmitido para o dia 29 de agosto, e será a primeira vez que o evento será desenvolvido por um software.

O sistema tecnológico trabalhará com quatro potes e nove clubes em cada um, classificados com base no coeficiente do ranking da Uefa. Segundo a entidade do futebol europeu, o novo método permitirá reduzir significativamente o diferencial entre equipes com melhor e pior pontuação no ranking, apresentando uma simulação em que essa redução atingiu perto de 50%.

Quando um time é sorteado, o computador define instantaneamente os rivais que a equipe terá pela frente, sendo oito adversários (dois de cada pote), com quatro jogos fora e o mesmo número em casa.

Como funciona o novo formato da Champions League?

A primeira rodada do novo formato da competição, que será composta pela primeira vez com 36 times, sendo 29 que confirmaram vaga de forma direta e outros sete oriundos dos playoffs, está programada para os dias 17 e 19 de setembro.

Cada time será colocado em 'potes' com outros oito clubes. Serão nove confrontos ao todo, contra dois integrantes de cada grupo (ida e volta) que valem para a classificação geral. Ao final da fase, os oito primeiros times se classificam para as oitavas do mata-mata de forma direta.

Da posição 9 até 24, os times se enfrentarão em formato de playoffs para decidir as outras oito vagas nas oitavas. A partir do 25º colocado, os times são eliminados de forma direta de todas as competições. Apesar das grandes mudanças,

A Champions League 2024/25 começou no dia 9 de julho, com a fase preliminar que definem os últimos classificados para a fase de eliminatórias. A grande final está prevista para ocorrer no sábado, dia 31 de maio de 2025.

Real Madrid é o atual vencedor da Liga dos Campeões (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Playoffs da fase de liga

1ª fase: 9 e 10 de julho (ida); 16 e 17 de julho (volta)

2ª fase: 23 e 24 de julho (ida); 30 e 31 de julho (volta)

3ª fase: 6 e 7 de agosto (ida); 13 de agosto (volta)

4ª fase: 20 e 21 de agosto (ida); 27 e 28 de agosto (volta)

Fase da liga

1ª rodada: 17 a 19 de setembro

2ª rodada: 1 e 2 de outubro

3ª rodada: 22 e 23 de outubro

4ª rodada: 5 e 6 de novembro

5ª rodada: 26 e 27 de novembro

6ª rodada: 10 e 11 de dezembro

7ª rodada: 21 e 22 de janeiro

8ª rodada: 29 de janeiro

Mata-mata

Playoffs do mata-mata: 11 e 12 de fevereiro (ida); 18 e 19 de fevereiro (volta)

Oitavas de final: 4 e 5 de março (ida); 11 e 12 de março (volta)

Quartas de final: 8 e 9 de abril (ida); 15 e 16 de abril (volta)

Semifinais: 29 e 30 de abril (ida); 6 e 7 de maio (volta)

Final: 31 de maio