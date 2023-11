BÉLGICA 5x0 AZERBAIJÃO

A seleção belga passeou no jogo, com direito a atuação brilhante de Romelu Lukaku, grande artilheiro da equipe. Aos 17 minutos, o camisa 10 abriu o placar, de cabeça. Com dificuldades, o Azerbaijão teve Israfilov expulso, então começou a sequência de gols do craque. Em um intervalo de 11 minutos, Lukaku marcou mais três vezes e terminou o primeiro tempo com quatro gols.



