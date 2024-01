A Juventus aplicou um 3 a 0 em cima do Lecce, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Vlahovic, duas vezes, e Bremer. Com a vitória neste domingo (21), a Juve assumiu a liderança da competição com 52 pontos - apenas um a frente da Inter de Milão. O Lance! te mostra detalhes sobre esse e todos os jogos do domingo na Itália.