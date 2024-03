Guardiola afirmou que João Cancelo deixou o manchester City por estar descontente com a reserva (Foto: Oli Scarff / AFP)







Publicada em 24/03/2024 - 18:31 • Lisboa (POR)

O lateral João Cancelo, do Barcelona, detonou o técnico Pep Guardiola em entrevista ao português "A Bola". O jogador acusou o treinador do Manchester City de mentir sobre os motivos que levaram à sua saída do clube inglês.

Na ocasião, Guardiola afirmou que Cancelo deixou o City por estar infeliz com a reserva e com os companheiros de equipe que tomaram a vaga na lateral: Nathan Aké e Rico Lewis.

- Mentiras foram contadas. Nunca fui um mau companheiro para eles, pode perguntar tanto ao Aké quanto ao Rico. Não tenho nenhum complexo de superioridade ou inferioridade em relação a eles, é a opinião do mister (Guardiola).

O jogador ainda afirmou que houve ingratidão do clube na forma como foi dispensado para o Bayern de Munique, clube que defendeu por apenas meia temporada, de janeiro a junho de 2023. Cancelo reforçou seu comprometimento com o Manchester City enquanto esteve no clube, e relembrou um episódio no qual atuou mesmo passando por problemas pessoais.

- Acho que foram ingratos comigo ao falar isso. Fui um jogador muito importante nos anos em que estive lá. Nunca faltou compromisso com o clube. Lembro de quando fui assaltado e agredido. No dia seguinte eu jogava no Emirates contra o Arsenal. São coisas que não se esquecem, deixei a minha mulher e a minha filha sozinhas em casa apavoradas.

- As pessoas só se lembram disso (saída do clube) porque o Guardiola tem muito mais força quando diz alguma coisa do que eu. Prefiro estar na minha, saber que falo a verdade. Sou uma pessoa transparente, nunca menti. A vida segue e desejo que corra tudo bem para eles - finalizou o atleta.

João Cancelo defendeu o Manchester City de 2019 a janeiro de 2023. Pelo clube, atuou em 154 partidas, marcou nove gols e conquistou duas Copas da Liga Inglesa (2019-20 e 2020-21) e duas Premer Leagues (2020-21 e 2021-22). O português também atuou pelo clube na primeira metade de temporada 2022-23, na qual o Manchester City conquistou a Premier League e a Champions League.