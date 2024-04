FIFA anuncia mudanças para o novo Mundial de Clubes

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 15:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, fez uma publicação em suas redes sociais, dizendo que haverá mudanças do troféu e da logo para o novo Mundial de Clubes, além de outros diversos anúncios que serão divulgados sobre o torneio ainda este ano. A nova versão do torneio, com 32 equipes, será disputada a cada quatro anos, com a primeira edição em 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O diretor da entidade máxima do futebol parabenizou todas as equipes já classificadas para o novo torneio e fez um breve resumo sobre as mudanças para os próximos anos.

- O novo Mundial de Clubes da FIFA, que será sediado pelos Estados Unidos em 2025, já promete ser um torneio histórico e a corrida para fazer parte dele é emocionante, com apenas onze vagas de qualificação restantes. Com equipes participantes representando todas as seis confederações continentais, esta competição será uma celebração da natureza global do nosso lindo esporte! Parabéns às equipes que já garantiram seu lugar e boa sorte às equipes que competem pelas vagas restantes. - declarou Infantino, em suas redes sociais.

A primeira edição "reformulada" do Mundial foi, em 2005, o São Paulo foi o primeiro campeão do torneio e o último campeão foi o Manchester City, em 2023. Os brasileiros classificados para 2025 foram: Palmeiras (Campeão da Libertadores 2021), Flamengo (Campeão da Libertadores 2022) e Fluminense (Campeão da Libertadores 2023).

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!