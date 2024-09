Ex-Cruzeiro e Vasco, Paulo Vitor tem atuação impressionante no futebol português

Paulo Victor comemora resultado positivo no futebol português. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 04:05 • Redação do Lance!

Com dois gols e uma atuação destacada do atacante Paulo Vitor, o Portimonense goleou o Marítimo, por 5 a 1, ontem, pela quarta rodada da Segunda Liga de Portugal. Contratado em definitivo junto ao Cruzeiro após excelente passagem pelo Novorizontino, o atacante de 25 anos, formado nas categorias de base do Vasco, balançou as redes pela terceira vez na competição.

A atuação ilustra o ótimo início de passagem do jogador no futebol português: são três gols em quatro partidas pelo time. Paulo Vitor retornou ao país após duas temporadas, Ele atuou pelo Rio Ave na temporada 21-22.

Após o jogo, o atacante revelou empolgação com o ótimo momento e projetou a sequência com a camisa do Portimonense.

-Hoje foi um dia muito especial, daqueles para ficar guardado na memória, não só pelos meus gols, mas pela grande atuação de todo time. Venho trabalhando firme e me dedicando ao máximo a todo momento para render o meu melhor, e graças a Deus as coisas estão se encaminhando muito bem nesse meu início em Portugal. Quero fazer história pelo Portimonense, ser decisivo e ajudar o clube a voltar para a divisão de elite, então foi uma atuação que espero repetir por mais e mais vez durante a temporada.

Com o resultado de hoje, o Portimonense subiu para quinta posição na tabela de classificação da Segunda Liga de Portugal, com cinco pontos. O próximo adversário da equipe de Paulo Vitor será o Torreense, no próximo dia 15.

Paulo Vitor comemora gol pelo Portimonense. (Foto: Divulgação)