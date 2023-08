No time do Morumbi, onde já havia passado parte da sua infância, nas categorias de base, Morato foi atrapalhado por uma grave lesão no joelho. Depois, passou por Sport, novamente Ituano e Red Bull Bragantino, onde viveu a grande fase da sua carreira, sendo um dos principais nomes do título da Série B de 2019 e do Troféu do Interior de 2020, taça que já havia levantado pelo Galo de Itu, três anos antes. Na sequência, defendeu Vasco e Avaí, antes de retornar ao futebol asiático.