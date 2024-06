Em jogo com expulsões e gols perdidos, Al-Hilal bate o Al-Nassr e é campeão da Copa do Rei

Mitrovic comemora gol pelo Al-Hilal. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 18:30 • Jidá (SAU)

Em jogo frenético em Jidá, o Al-Hilal se sagrou campeão da Copa do Rei Saudita pela quarta vez na história. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, os times de Jorge Jesus e Luis Castro definiriam a taça nos pênaltis. Na decisão, o equilíbrio se manteve, mas a estrela de Bono brilhou e após 14 cobranças, o Al-Hilal encerrou a temporada com mais uma taça.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo foi marcado pela ofensividade: foram 34 finalizações ao todo. Apesar do volume, os times perderam muitas chances claras e o placar ficou com apenas dois gols durante 120 minutos. Os gols da partida foram feitos por Mitrovic, para o Al-Hilal, e Ahmed, para o Al-Nassr.

Confira os gols do jogo:

MITROVIC

O sérvio encerrou a temporada da mesma forma que iniciou: marcando gols. Este foi o 40º gol do atacante em 43 jogos na temporada.

AHMED

Com as expulsões de Ospina e Albulayhi, o Al-Nassr ficou em superioridade numérica e chegou ao gol de empate.

Com o empate no placar, os times abusaram das chgances perdidas na prorrogação e a decisão se encaminhou para os pênaltis. Na decisão, Alex Telles, Al-Hassan e Al-Nemer desperdiçaram cobranças e o time de Cristiano Ronaldo saiu de gramado sem a taça.

O Al-Hilal, do outro lado, encerra uma temporada fantástica sob o comando de Jorge Jesus. Com apenas uma derrota desde agosto do ano passado, a equipe conquistou a Saudi Pro League, a Supercopa Saudita e a Copa do Rei.

Time do Al-Hilal recebe instruções de Jorge Jesus. (Photo by AFP)