Courtois se recusa a jogar pela Bélgica; entenda

Thibaut Courtois defende o gol da Bélgica e do Real Madrid (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 10:23 • Rio de Janeiro

Em comunicado nas redes sociais, Thibaut Courtois anunciou que não atuará mais pela seleção da Bélgica. O motivo para a decisão do goleiro do Real Madrid foi devido a problemas com o técnico Domenico Tedesco.

➡️ Técnico do Barcelona justifica não inscrição de Dani Olmo na La Liga: ‘Não é meu trabalho’

O arqueiro, que não foi convocado para a Eurocopa de 2024, argumentou que sua “falta de confiança” no treinador atrapalharia o clima do vestiário belga.

- Infelizmente, após os eventos com o treinador e após muita reflexão, decidi não retornar à seleção belga sob sua gestão. Neste assunto, assumo a minha responsabilidade. No entanto, olhando para o futuro, minha falta de confiança nele não contribuiria para manter a atmosfera necessária de cordialidade. A Federação, com quem tive várias discussões, aceita minha posição e as razões que me levaram a esta decisão dolorosa, mas coerente. Lamento possivelmente decepcionar alguns fãs, mas estou convencido de que este é o melhor curso de ação para a Bélgica, pois encerra um debate e permite que a equipe se concentre em perseguir seus objetivos. - declarou Cortouis, em suas redes sociais.

Em março deste ano, Domenico Tedesco justificou a ausência do goleiro de 32 anos na lista final da competição europeia como “falta de preparação física”. O jogador, por sua vez, chamou o comandante de “mentiroso”, já que ele alegou que “tentou de tudo” para convocá-lo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Courtois defendeu a meta da Bélgica em 102 partidas, e se tornou um dos principais nomes de sua geração no país. Na Euro 2024, o titular da seleção foi Casteels, do Wolfsburg.