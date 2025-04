Confederação Asiática detona proposta da Conmebol para Copa do Mundo

Presidente da Confederação Asiática, Salman ben Ibrahim Al-Khalifa detonou a proposta da Conmebol para a Copa do Mundo de 2030. Em congresso, Alejandro Domínguez defendeu a participação de 64 seleções na competição.

- Um caos. Não estou de acordo com essa proposição. O número de seleções para 2030 já estava definido em 48, então não há o que discutir. Além disso, se abrirmos as portas para modificações no número de participantes e pedirmos que sejam 64, por que não 132? Onde chegaremos? Seria um caos.

Apesar da oposição, o presidente da Confederação Asiática não descartou a discussão para a Copa do Mundo de 2034, em que as diretrizes ainda não foram definidas. No entanto, o dirigente mostrou-se veementemente contra o aumento de equipes para o torneio que será realizado na Espanha, Portugal e Marrocos.

Por outro lado, Mattias Grafström, Secretário Geral da Fifa, garantiu que a proposta da Conmebol será levada em consideração. No entanto, nenhuma mudança foi feita para a Copa do Mundo que marcará o centenário do torneio.

- Analisaremos essa proposta. Há muitas coisas a serem estudadas. Vamos ter tempo para estudar bem e consultar a todos.

Além da Confederação Asiática, a Uefa também já se mostrou contra a medida para aumentar o número de participantes para a Copa do Mundo de 2030. Presidente da entidade, Aleksander Ceferin disse publicamente que a ideia não é boa.

Conmebol pede Copa do Mundo com 64 seleções

Na última quinta-feira (10), Alejandro Domínguez afirmou que gostaria que a Copa do Mundo de 2030 fosse realizada com 64 seleções. Além disso, o presidente da Conmebol pediu que o torneio seja realizado em três continentes diferentes.

- Estamos convencidos de que a celebração do centenário será algo único, porque só se cumpre 100 anos uma vez. Estamos propondo por uma única vez levar 64 equipes para esse aniversário, em três continentes simultâneos. Para que todos os países tenham a oportunidade de viver uma experiência mundial e para que ninguém fique de fora dessa festa.

Na Copa do Mundo de 2026, 48 seleções estarão presentes pela primeira vez, uma vez que a competição era disputada com 32 equipes desde 1998. O torneio acontecerá de forma inédita em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá.