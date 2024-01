Com este resultado, a Juventus vai aos 53 pontos na Serie A, dois a mais que a vice-líder Internazionale. Assim, a Velha Senhora pode perder a liderança da competição no domingo (28), caso a equipe de Milão vença a Fiorentina fora de casa. O Empoli, por sua vez, permanece na zona do rebaixamento do campeonato, ocupando a 19ª colocação, com apenas 17 pontos conquistados.