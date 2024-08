Clube de John Textor coloca todos os jogadores à venda; entenda

John Textor, dono do Botafogo e do Lyon (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 11:12 • Lyon (FRA)

O Lyon, clube de John Textor, passa por um momento delicado na janela de transferências. A diretoria precisou "colocar à venda" todos os jogadores para não ser punido pelas regras do Fair Play Financeiro local.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Era esperado que as entradas no caixa dos Leões totalizassem pelo menos 100 milhões de euros (R$ 609 milhões na cotação atual). Porém, até o momento, apenas um quarto do valor foi arrecadado pelos mandatários com vendas, o que preocupa por possíveis sanções atreladas a gastos estarem muito maiores do que recebimentos.

Por isso, qualquer proposta que chegar deve ser aceita por John Textor e os demais diretores do Lyon. Mamadou Sarr, jovem promessa das categorias de base, terá venda forçada ao Strasbourg por apenas 10 milhões de euros; Rayan Cherki, que chegou a ser ligado a PSG e Borussia Dortmund, é alvo do Fulham e pode sair por um preço bem menor do que o esperado.

- Temos necessidades em termos de vendas, mas também precisamos nos manter competitivos. Temos que ser pacientes para ter uma visão geral da janela de transferências. Teremos as respostas para todas as perguntas no dia 31 de agosto. Nosso papel é preparar a equipe o melhor possível para as exibições, sou consultado nas chegadas, e nas saídas preciso compreender o mecanismo e apoiar as decisões tomadas - disse o técnico Pierre Sage.

Lyon, clube de John Textor, tem enfrentado problemas financeiros na janela de transferências (Vítor Silva/Botafogo FR)

A fiscalização das contas no futebol francês é feita pela Direção Nacional do Controle de Gestão (DNCG), que pode preparar uma punição em caso de dívidas dos clubes. A nível de comparação, no Brasil, não há fair play financeiro; a ausência desta regra gerou entreveros entre presidentes de clubes justamente pelo método de John Textor nos pesados investimentos do Botafogo, que se reforçou em 2024 e lidera o Brasileirão, além de estar nas quartas de final da Libertadores.