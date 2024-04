Gallagher celebra gol pelo Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 10:05 • Londres (ING)

O Chelsea emitiu um comunicado, nesta quarta-feira (3), sobre as acusações de racismo contra o meio-campista Jack Gallagher. A situação teria acontecido contra uma das crianças que entraria no Stamford Bridge de mãos dadas com o elenco dos Blues, antes do empate contra o Burnley, pela Premier League.

- Estamos cientes de um vídeo que circulou nas redes sociais do jogo de sábado contra o Burnley, retirado consideravelmente de contexto. O nível subsequente de abusos e comentários difamatórios dirigidos a Conor Gallagher é completamente inaceitável. Temos orgulho de ser um clube diversificado e inclusivo onde pessoas de todas as culturas, comunidades e identidades se sentem bem-vindas - afirmou o clube.

👀 ENTENDA A SITUAÇÃO

Enquanto se dirigia à boca do túnel de acesso do Stamford Bridge, Gallagher teria abraçado uma criança de cor branca, enquanto um jovem negro, que estendeu sua mão para receber um cumprimento, apenas ganhou um leve afago do atleta. Veja o vídeo abaixo:

Entretanto, um outro vídeo também começou a circular, onde o camisa 23 londrino estava com os dois meninos antes de subir no gramado do estádio. Confira:

Em entrevista coletiva, o técnico do Chelsea, Mauricio Pochettino, também defendeu Gallagher, afirmando que não há como afirmar veridicamente a intenção do atleta no momento.

- Ninguém quer fazer algo desse tipo com essa intenção. Quando você está ali, focado em diversas coisas, em começar o jogo, isso pode acontecer. As pessoas abusam demais, sempre tentam criar uma bagunça. Eu conheço Gallagher, e sei que não foi a intenção dele. Ele é um garoto muito legal, e odeio que as pessoas se sintam livres para abusar de seus pensamentos nas redes sociais - disse o argentino.

