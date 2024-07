Champions League: confira brasileiros em destaque na fase preliminar

Taça da Champions League. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)







Escrito por Rafael Almeida e Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 04:00 • Redação do Lance!

A Champions League 2024-25 já começou. Pois é, faz pouco mais de um mês que Vinícius Jr. e Rodrygo conduziram o Real Madrid ao 15º troféus, mas a bola já voltou a rolar pelas fases classificatórias na disputa pela Orelhuda.

É verdade que a fase preliminar carece do glamour de uma decisão no Estádio de Wembley, porém, não deixa de ser um importante palco para grandes histórias: o Kí Klaksvík, das Ilhas Faroe, por exemplo, chocou o mundo ao alcançar penúltima fase eliminatória em 2023-24. Mesmo sem tradição e com pouco investimento, o time superou expectativas no cenário europeu e ficou a um empate de fase final.

No momento, a competição ainda está na 2ª etapa eliminatória e conta muitos brasileiros em campo, alguns, inclusive, velhos conhecidos de torcidas nacionais. Outros, apesar de menos reconhecidos no cenário, são promessas de bom futebol por clubes espalhados no Velho Continente.

Antes de listar os nomes para ficar de olho neste início de competição, é importante lembrar que a Champions League trocou de formato: a adoção do modelo suíço, sem fase de grupos, e a ampliação para 36 participantes foram algumas das medidas adotadas pela UEFA.

Com isso, o ‘Caminho dos Campeões’, como é chamada a fase dos playoffs da Champions, levará cinco equipes para a conhecida ‘primeira fase’ - a ex-fase de grupos, que terá formato de pontos corridos a partir desta temporada.

Brasileiros na fase preliminar da Champions League

LEMBRA DELE?

Luan Peres - Fenerbahçe

Luan Peres, zagueiro de 29 anos com passagens por Fluminense e Santos, é uma das peças disponíveis para o treinador José Mourinho, que assumiu o clube nesta temporada.

Ele se transferiu para o futebol turco após passagem no Olympique de Marseille. Na última temporada, lidou com uma lesão grave no joelho, que o afastou dos gramados por 222 dias.

Adversário na próxima fase: Lugano, da Suíça.

Luan Peres será treinado por José Mourinho no Fenerbahçe, que busca uma vaga na Champions League. (Foto: Reprodução/Instagram)

Taison - PAOK

O criativo meia ex-Internacional é uma das boas armas ofensivas do PAOK na briga por uma vaga na fase principal da Champions League.

Na última temporada pelo futebol grego, Taison registrou oito gols e 13 assistências em 50 jogos.

Adversário na próxima fase: Borac, da Bósnia.

Rwan Cruz - Ludogorets

Sem destaque nas passagens por Santos e Vasco, Rwan Cruz reinventou a carreira na passagem pelo futebol búlgaro. Na primeira temporada pelo Ludogorets, o atacante fez 17 gols e deu sete assistências em 48 jogos.

Inclusive, ele chegou a ser alvo de transferências do West Ham, da Inglaterra.

Adversário na próxima fase: Dínamo Minsk, da Bielorrússia.

Raul Gustavo - Ferencvaros

Conhecido recente da torcida corinthiana, o zagueiro Raul Gustavo foi comprado pelo time húngaro em junho deste ano.

Aos 25 anos, ele ainda não fez a estreia oficial no Ferencvaros. Pelo time profissional do Timão, realizou 53 jogos, com quatro gols e duas assistências.

Adversário na próxima fase: The New Saints, do País de Gales.

Raul Gustavo com a camisa do Timão. (Foto: Reprodução/Instagram)

Marrony - Midtjylland

Revelado na Colina Histórica, Marrony teve passagens por Atlético-MG e Fluminense. Pelo clube dinamarquês que comprou seus direitos em 2022, o atacante não teve muito destaque.

Atualmente, não é titular absoluto do time. Bom lembrar que, na temporada passada, Marrony ficou afastado dos gramados por quase um ano devido a uma lesão no ligamento cruzado.

Adversário na próxima fase: UE Santa Coloma, de Andorra.

Marrony foi revelado pelas categorias de base do Vasco. (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

BÔNUS: Olho nele!

Juninho Vieira - Qarabag

Juninho Vieira foi revelado pelas categorias de base do Athletico e vive a segunda temporada pelo time do Azerbaijão.

No ano de estreia pelo clube, registrou números impressionantes: 31 gols e duas assistências em 55 jogos. Aliás, Juninho foi protagonista do time no confronto que quase encerrou a invencibilidade do Bayer Leverkusen na temporada passada.

Adversário na próxima fase: Lincoln Red Imps, de Gibraltar.

Juninho marcou dois gols e deu uma assistência no confronto de ida e volta com o Bayer Leverkusen, pelas oitavas de final da Europa League 2023-24. (Foto: Divulgação/Twitter)

Emerson Deocleciano - Rigas FS

Aos 24 anos, Emerson é um dos grandes destaques do Rigas FS, da Letônia. Habituado ao país, o meia chega à quinta temporada no clube e tem números muito interessantes: são 50 gols e 19 assistências em 165 partidas.

No confronto de estreia, o brasileiro fez o gol que abriu o placar na goleada por 4x0 contra o Larne FC, da Irlanda do Norte. Pelo futebol brasileiro, Deocleciano atuou somente no Vila Nova, clube em que jogou nas categorias de base.

Adversário na próxima fase: Bodø/Glimt, da Noruega.

Matheus Saldanha - Partizan

Criado nas categorias de base do Bahia, Matheus Saldanha é o homem-gol do tradicional Partizan, da Sérvia. Aos 24 anos, o atacante é observado por times de maior expressão e seus números dão razão ao interesse: na última temporada, foram 18 gols e cinco assistências.

Adversário na próxima fase: Dynamo Kyiv, da Ucrânia.