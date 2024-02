Enquanto o elenco profissional do Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (14) para enfrentar o River do Piauí, no estádio Castelão, pela Copa do Nordeste, os garotos da base receberam uma visita muito especial. De férias na cidade, o ex-jogador Zico conheceu o no Centro de Treinamento Ribamar Ferreira, localizado em Maracanaú, e curtiu as dependências do clube na manhã de segunda-feira (12).