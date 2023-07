Fortaleza e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, às 18h30, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici vem de dois jogos sem vitória e tenta a recuperação em casa, diante de sua torcida. O time de Bragança Paulista é o oitavo colocado, com 25 pontos, somente dois a mais do que o Fortaleza, que está logo atrás, em novo.