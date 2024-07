Zinho recebe craques do Tetra para celebrar os 30 anos do título: ‘Marcou uma geração’

Zinho recebeu craques do tetra da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste mês de julho, o Brasil comemora um importante marco para sua história no futebol mundial: 30 anos do Tetracampeonato mundial conquistado pela Seleção Brasileira liderada por Romário, Bebeto e companhia. Para celebrar a data, a ESPN lança a série “O Tetra pelo Tetra”. O conteúdo terá estreia antecipada de todos os episódios no Disney+ em 17 de julho, data exata da conquista.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A produção especial trará uma visão única da conquista da Copa do Mundo de 1994, sendo contada através do ponto de vista de Zinho em conversas com sete de seus companheiros de equipe que protagonizaram o título. A lista de convidados para a produção, dividida em sete episódios, inclui Ricardo Rocha, Romário, Bebeto, Branco, Jorginho, Parreira e Mauro Silva.

- São 30 anos do Tetra, um momento histórico para o esporte brasileiro. O Brasil não era campeão há 24 anos e foi um título que marcou uma geração. Foi do povo. Em meio a dificuldades de crise econômica, em que perdemos um grande ídolo, que era o Ayrton Senna, esse título veio pra trazer alegria. E numa conversa aqui na ESPN surgiu a ideia de contar o Tetra pelo Tetra, que no caso era eu batendo um papo com meus ex-companheiros. E hoje temos esse projeto que é uma homenagem a todos os Tetras - conta Zinho, comentarista da ESPN e protagonista da série.

Camisa Oficial Nike Brasil I 2024 Camisa Oficial Nike Brasil I 2024 Aproveite para garantir a camisa da Seleção Brasileira de 2024. Todos os tamanhos disponíveis no site da Nike! Quero comprar