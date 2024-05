Zagueiro da Juventus será julgado por dirigir embriagado

Daniele Rugani será julgado no dia 23 de maio (Foto: Marco Bertorello/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 11:41 • Turim (ITA)

O zagueiro Daniele Rugani, da Juventus, será julgado no dia 23 de maio por dirigir embriagado em Turim, na Itália. Ele testou positivo no teste do bafômetro, com o índice de álcool três vezes acima do limite permitido, em julho de 2023. A informação é do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" e foi publicada pelo "O Globo".

Após o teste do bafômetro, os policiais, que pararam o jogador para uma verificação de rotina, apreenderam a carteira de habilitação de Rugani. De acordo com as leis da Itália, dirigir sob o efeito de álcool acarreta uma multa de até 9 mil euros (cerca de R$ 50 mil), pena de até um ano de prisão e suspensão por até dois anos da habilitação.

Ainda de acordo com o portal italiano, o juiz responsável pelo caso impôs que Rugani pagasse 5 mil euros para evitar julgamento, mas o jogador preferiu ir ao Tribunal. Na quinta-feira (2), o juiz Roberto Ruscello rejeitou o pedido de liberdade condicional apresentado pelos advogados e remarcou a próxima audiência para 23 de maio.

