Web reage à venda de joia do São Paulo: ‘Torcendo muito’

O São Paulo seguiu negociação e aceitou uma cartada final do CSKA, da Rússia, em cima de Henrique Carmo. A informação foi apurada com exclusividade pelo Lance!. Nas redes sociais, os torcedores do Tricolor Paulista avaliaram a negociação.

Aos 18 anos, Henrique havia recebido duas propostas: uma de 3,5 milhões e outra de 6 milhões. Estas haviam sido consideradas baixas até então. Após mais uma investida, o CSKA passou uma acima deste valor de 6 milhões de dólares, que foi finalmente aceita.

Nas redes sociais, os torcedores do São Paulo avaliaram a venda da joia. A maioria dos tricolores não curtiram os valores, já que Henrique Carmo era considerado um grande prospecto de Cotia. Veja abaixo.

Henrique Carmo estreou pelo profissional do São Paulo contra o Vitória no Brasileirão. (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc)

Veja reação dos torcedores com a venda de Henrique Carmo, do São Paulo

Jogador era alvo do mercado há algum tempo

Henrique Carmo estava na mira do mercado há algum tempo. O jogador chegou a ser sondado por times como PSV, Shakthar Donestk, entre outros. Visando a parte financeira, o São Paulo queria chegar a um acordo com um time que ofertasse uma proposta mais interessante, tendo em vista o reconhecimento do potencial do jogador.

O São Paulo entende que, pensando no orçamento e na situação econômica do time, terá que negociar jogadores nesta temporada. O Tricolor sabe que algumas Crias de Cotia são interpretadas como grandes ativos financeiros.

O clube encerrou a temporada de 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões e um déficit de R$ 287,6 milhões. A situação financeira é considerada delicada, e o cumprimento das metas orçamentárias passou a ser fundamental, especialmente no contexto do balanço deste ano.