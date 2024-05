Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 22:10 • São Paulo (SP)

Torcedores do Palmeiras relembraram os "velhos tempos" com Breno Lopes, hoje jogador do Fortaleza, perdendo gol diante do Corinthians.

➡️ Siga o Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

➡️ Pra seguir a batida! Com R$100 no Lance! Betting, você leva R$203 se o Corinthians vencer o Fortaleza!

O atacante saiu cara a cara com o goleiro Carlos Miguel e chutou para fora, em partida disputada na Neo Química Arena, neste sábado (4).

Breno Lopes, ex-jogador do Palmeiras, voltou a perder gol diante do Corinthians, agora pelo Fortaleza (Foto: Divulgação / Fortaleza)

Antes de vestir a camisa do Fortaleza, Breno Lopes atuava pelo Palmeiras e, em um clássico contra o Corinthians, também desperdiçou uma oportunidade clara na casa do rival. Na ocasião, ele recebeu passe de Jhon Jhon e, sem goleiro, finalizou fraco. Cássio se recuperou e defendeu, evitando a derrota do Timão.

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras "agradeceram" pela saída de Breno Lopes, e o lance ocorrido em Corinthians x Fortaleza viralizou.

VEJA AS REAÇÕES AO GOL PERDIDO POR BRENO LOPES, EX-PALMEIRAS, EM CORINTHIANS X FORTALEZA

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FORTALEZA

BRASILEIRÃO SÉRIE A - QUINTA RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 4 de maio de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Garro; Gustavo Mosquito, Wesley e Romero.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Britez, Titi e Bruno Pacheco; Tomás Pochettino, Zé Welison e Yago Pikachu; Hércules, Marinho e Lucero