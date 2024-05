Web aponta indireta de Villani a Gabigol ao narrar gol de Pedro pelo Flamengo; entenda

Pedro assumiu a titularidade do Flamengo e Gabigol tem ficado no banco (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0 com gol de Pedro, na última quarta-feira (22) e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Nas redes sociais, internautas apontaram uma possível indireta de Gustavo Villani a Gabigol ao narrar o gol do camisa 9 do Rubro-Negro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Castiga! São 18 gols em 24 partidas no Brasil, ninguém tem mais. É o artilheiro da temporada. Pedro, trabalha silenciosamente, longe de polêmicas, e mete gol, mete gol, mete gol... E alivia o torcedor rubro-negro - narrou Villani, na transmissão do sportv.

Titular do Flamengo, Pedro vive grande momento na temporada. Gabigol, por sua vez, não atravessa boa fase na carreira. Em 2024, são apenas 12 jogos e dois gols. Na última semana, o jogador se envolveu em polêmica ao ter uma foto vazada com a camisa do Corinthians.

➡️O mata-mata da Copa do Brasil está pegando fogo! Abra a sua conta e faça já a sua aposta no Lance! Betting

Inicialmente, Gabigol, através da assessoria de imprensa, negou a foto. Dias depois, o jogador concedeu entrevista ao "UOL", admitiu ter vestido a camisa do time paulista e pediu desculpas aos torcedores. O Flamengo multou o atacante e retirou a camisa 10 do atleta.

Veja os comentários nas redes sociais: