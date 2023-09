Luis Suárez aproveitou a folga de jogos no calendário para promover uma festa de aniversário ao filho Benjamín, em um complexo com quadras de futebol em Porto Alegre. Durante a comemoração, o atacante foi chamado para jogar com as crianças por alguns minutos e marcou um golaço de bicicleta ao receber um cruzamento na área. A criançada vibrou com o tento e saiu para abraçar o camisa 9.