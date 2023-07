O goleiro do Real Madrid decidiu correr atrás ''do baldinho'' em plena lua de mel e aproveitou o ''descanso'' na praia para fazer exercícios e voltar à forma, enquanto Gerzig aprecia um prato de batata frita sozinha - com direito a maionese e ketchup. O vídeo gravado por Mishel, para mostrar a curtição inusitada, viralizou nas redes sociais.