Fred é ídolo do Fluminense e o maior artilheiro do time no Brasileirão. Como jogador, esteve presente na conquista do Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012. Após encerrar sua carreira em julho do ano passado, o camisa 9 assumiu um cargo na diretoria do clube e em 2023, foi campeão da Libertadores como dirigente do Tricolor.